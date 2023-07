Zdjęcie Kamili Wybrańczyk bez stanika pojawiło się w sieci. Szybka reakcja Artura Szpilki

Przez lata Kamila Wybrańczyk starała się jak mogła, by okazywać wsparcie Arturowi Szpilce w kolejnych bokserskich wyzwaniach. Choć kosztowało ją to wiele nerwów, to nie opuściła w zasadzie żadnej jego walki i zawsze pojawiała się tuż przy ringu. Niezależnie od tego czy „Szpila” triumfował, czy opuszczał arenę jako pokonany, jego narzeczona trwała przy nim. Po latach role nieco się odwróciły. Sama „Kamiszka” zaczęła próbować sił w MMA i to sportowiec z Wieliczki musiał przyglądać się tylko wszystkiemu z boku. Znana ze sportów walki para bryluje w internecie, a nowe zdjęcie musiało po prostu rozpalić fanów w sieci.

Kamila Wybrańczyk bez stanika

Nie powinno to nikogo dziwić. Kamila Wybrańczyk w przeszłości wielokrotnie była chwalona przez fanów i fanki za rzeźbę swojego ciała. Wygląd zawdzięcza niesamowitej pracy na treningach i wielu wyrzeczeniom. Nic więc dziwnego, że chętnie eksponuje efekty również na internetowych zdjęciach. Tym razem na Instagramie pojawiła się fotka, na której pozuje bez koszulki i stanika.

Szybka reakcja Szpilki

Nie była to jednak indywidualna sesja „Kamiszki”. Tuż za Wybrańczyk stanął jej ukochany. Artur Szpilka postanowił zadbać o prywatność i sporych rozmiarów rękawicą bokserską zasłonił biust wybranki swojego serca. Przez to fani zobaczyli co najwyżej brzuch oraz imponujące tatuaże. Te ostatnie, jak widać na obrazku, są pasją zarówno Wybrańczyk, jak i Szpilki.