Grzyb już od dłuższego czasu szykuje się do debiutu w MMA. Młoda zawodniczka z powodzeniem rywalizowała do tej pory w starciach pięściarskich. W bokserskim ringu pozostaje niepokonana. Wygrała jedenaście pojedynków i trzy razy posyłała rywalki na deski. W 2023 roku wywalczyła tytuł mistrzyni Europy w wadze super koguciej i kilka miesięcy później go obroniła. Natomiast w 2024 roku została mistrzynią IBO International w tej samej kategorii wagowej. 29-latka ma za sobą również wygraną walkę w kickboxingu, którą stoczyła w zeszłym roku. Grzyb podpisała z KSW wielowalkowy kontrakt, w ramach którego będzie rywalizowała zarówno w wadze muszej, jak i słomkowej.

Laura Grzyb zmierzy się z Gabrielą Hristeą na gali XTB KSW 105 w Gliwicach

- Przejścia do MMA nie traktuję jako pozostawienia boksu, a tylko jako szukanie rozwoju dla siebie. Jestem zawodniczką z silnie zbudowaną stójką, a dziś mamy takie możliwości, że zawodnicy ze stójki mogą później mierzyć się w MMA i ja po prostu z tego korzystam. Jestem zawodniczką dobrze rozwiniętą motorycznie, sprytną, szybką, dynamiczną i szukam nowych wyzwań dla siebie, a takim wyzwaniem jest właśnie MMA. Bardzo się cieszę, że otworzyły się dla mnie takie drzwi - powiedziała nam Grzyb tuż po podpisaniu kontraktu z KSW.

Debiut nie zapowiada się na spacerek. Hristea rywalizuje w zawodowym MMA od zeszłego roku. W ciągu kilku miesięcy stoczyła aż trzy pojedynki i wszystkie wygrała. Zawodniczka z Rumunii zbierała wcześniej doświadczenie walcząc amatorsko. Zdobyła między innymi mistrzostwo kraju w mieszanych sztukach walki oraz w kempo. Swoich sił próbowała również w starciach kickboxerskich, wywalczając srebrny medal na mistrzostwach świata organizacji ISKA.

- Nie chcę, żeby to zabrzmiało nieskromnie, bo nie o to chodzi, ale podobnie jak w boksie, tak i teraz w MMA chcę być ambasadorką tego sportu. Chcę pokazać wszystkim dziewczynom, że nie trzeba się bać, że kobiety też potrafią się dobrze bić, że te żeńskie MMA ciągle się rozwija, może być coraz lepsze i może się podobać kibicom. Chciałabym, żeby dziewczyny troszkę śmielej ruszały na sale treningowe, żeby było nas coraz więcej. Być może dzięki temu zostaną przywrócone w KSW żeńskie pasy, co byłoby mega fajne - dodała Grzyb.

KARTA WALK GALI XTB KSW 105

Adrian Bartosiński - Andrzej Grzebyk (o pas wagi półśredniej)

Rafał Haratyk - Ibragim Czużygajew (o pas wagi półciężkiej)

Artur Szpilka - Errol Zimmerman

Igor Michaliszyn - Artur Szczepaniak

Madars Fleminas - Kacper Koziorzębski

Laura Grzyb - Gabriela Hristea

Marcin Krakowiak - Adam Niedźwiedź

Michał Turyński - Denis Górniak