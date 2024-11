19-latka zginęła w tragicznym wypadku. Rozrywające słowa jej chłopaka! Chwyta za serce

Thomas Thurnbichler zrobił to na oczach tłumu. Przypomniał sobie młodzieńcze lata, wszystko się nagrało

Nie żyje 19-letnia sportsmenka. Rozrywające serce słowa

Matilde Lorenzi zginęła tragicznie w wieku zaledwie 19 lat. Młoda, włoska narciarka alpejska uczestniczyła w treningu, gdy doszło do fatalnego w skutkach wypadku. Zawodniczka została błyskawicznie przetransportowana do szpitala helikopterem, gdzie trwała walka o życie. Niestety, poważny uraz mózgu, którego doznała sprawił, że nie udało się jej uratować. Do ostatnich chwil czuwał przy niej jej życiowy partner.

31 października odbył się pogrzeb Lorenzi. Pożegnali ją politycy, inni sportowcy czy działacze. Głos po pogrzebie zabrał także chłopak zawodniczki Federico Tomasoni. Ciężko nie wzruszyć się, czytając jego słowa cytowane przez „La Gazzetta dello Sport”.