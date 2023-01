i Autor: AP PHOTO Filip Sakala

Kolejny skoczek ma dość

26-letni skoczek kończy karierę. Sześć lat walczył w Pucharze Świata i powiedział pas

Skoki narciarskie cierpią na brak skoczków na wysokim poziomie. Coraz mniej zawodników przystępuje do rywalizacji w ramach Pucharu Świata. Niestety, niewiele wskazuje na to, by liczba skoczków miała wzrosnąć. Co więcej, kolejni zawodnicy decydują się na zakończenie kariery. Filip Sakala w rozmowie Skoky.net przyznał, że przyszedł czas na odłożenie nart w kąt.