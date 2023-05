Czarna chwila w życiu Macieja Kota. Spełniło się najgorsze, polski skoczek musi się z tym pogodzić

Dla swojego ukochanego Justyna Żyła zrobiła to z samego rana. Musiał odpłynąć z zachwytu!

W sezonie 2016/17 Maciej Kot był czołowym skoczkiem świata i jednym z liderów reprezentacji Polski. Był m.in. częścią historycznej drużyny, która w Lahti wywalczyła złoty medal mistrzostw świata. Zawodnik z Zakopanego wygrał też dwa konkursy Pucharu Świata i cały sezon zakończył na piątym miejscu w klasyfikacji generalnej. Wówczas wydawało się, że przez lata będzie stanowił o sile polskich skoków, jednak od tamtej pory rozpoczął się jego zjazd formy. W ostatnim sezonie Kot tylko trzykrotnie pojawił się w PŚ - podczas inauguracji cyklu w Wiśle jako skoczek z kwoty narodowej i w słabo obsadzonym konkursie w Rasnovie. W Rumunii zdobył zresztą punkty w elicie po 805 dniach oczekiwania (zajął 27. miejsce), ale i tak był najsłabszym z Polaków. Pod znakiem zapytania stanęła jego dalsza kariera, ale skoczek postanowił się nie poddawać pomimo utraty sponsora. Tuż po rozpoczęciu przygotowań do kolejnego sezonu otrzymał jednak kolejny cios.

Czarna chwila w życiu Macieja Kota. Spełniło się najgorsze

W poniedziałek, 15 maja, Polski Związek Narciarski oficjalnie opublikował kadry narodowe na najbliższy sezon. Zgodnie z zapowiedziami, w Kadrze A prowadzonej przez Thomasa Thurnbichlera znalazło się sześciu skoczków - Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Kacper Juroszek. Trudno mówić tu o zaskoczeniu, bo jest to najlepsza piątka ostatniej zimy i utalentowany Juroszek, który zmagał się ze sporymi problemami zdrowotnymi, a i tak udowadniał potencjał. Zdecydowanie większym zaskoczeniem okazała się Kadra B, w której zabrakło właśnie Kota!

Zaplecze głównej kadry zgodnie z doniesieniami objął David Jiroutek, który po pięciu latach zastąpi w tej roli Macieja Maciusiaka. Jego podopiecznymi będą: Jan Habdas, Tomasz Pilch, Jakub Wolny, Andrzej Stękała, Klemens Murańka i Adam Niżnik. Tym samym po raz pierwszy od wielu lat Kot wypadł z kadry narodowej, ale nie został porzucony na pastwę losu. Wraz z Jarosławem Krzakiem i Szymonem Jojko tworzy on grupę "zawodników bazowych", którzy mają zapewnione szkolenie i finansowanie, ale trenują w ośrodkach bazowych z tamtejszymi trenerami. W poprzednim sezonie taką rolę pełnił m.in. Murańka, który dzięki solidnym występom w Pucharze Kontynentalnym wrócił do kadry. Taka sytuacja daje jednak do myślenia, czy nadchodząca zima nie będzie ostatnią szansą Kota na przebudzenie.