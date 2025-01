i Autor: ALEX MARCINOWSKI / SUPER EXPRESS Dawid Kubacki

Turniej Czterech Skoczni

Dawid Kubacki przeżył w Ga-Pa smutny moment. Najpierw słaby skok, a potem... Wielka strata

To nie jest udany czas dla Dawida Kubackiego. Fani obserwują dziś cień byłego mistrza świata w skokach narciarskich. Kolejną klęskę zawodnik zaliczył podczas noworocznego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Tym razem udało mu się zakwalifikować do konkursu, ale nie miał okazji oddać dwóch skoków. A do tego stracił także rekord skoczni w Ga-Pa.