Piotr Żyła zapowiedział, jak będzie wyglądał jego Sylwester. Znów zrobił to w swoim stylu! „Przede mną ciężka noc”

Piotr Żyła o swoich planach na Sylwester. To będzie ciężka noc?

Piotr Żyła to jeden z zawodników, którzy będą walczyć w Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Ostatnio niewiele zabrakło, a nie wystartował w konkursie. Wszystko z powodu tego, że… zaspał. Na szczęście udało mu się wywalczyć kwalifikację do zawodów. Teraz, w środę 1 stycznia zmierzy się w rundzie eliminacyjnej z Jakubem Wolnym. Jak planuje spędzić swojego Sylwestra?

- Przede mną ciężka noc sylwestrowa...żartuję. Będzie na spokojnie. Nie ma co się nakręcać tak jak w Oberstdorfie czy Engelbergu, gdzie nie wychodziła mi pierwsza seria. Będzie, co będzie. Jak będę skakał swoje, to w zupełności mi to wystarczy - przekazał 37-letni zawodnik w rozmowie z Eurosportem.

Żyła zdradził, że 22 grudnia zaspał na kwalifikacje przed konkursem w szwajcarskim Engelbergu. - Sam w to nie wierzę, ale tak się stało. Obudziłem się o godzinie 8.52, a kwalifikacje zaczynały się o 9.15. Ostatecznie zdążyłem, ale mogło być różnie - przyznał.

TCS: Wąsek zaskoczy w Ga-Pa?

Najlepszy z Polaków w sylwestrowych kwalifikacjach był Paweł Wąsek, który zajął 18. miejsce i w noworocznym konkursie zmierzy się z Japończykiem Naokim Nakamurą. - W każdym skoku staram się dać z siebie wszystko. Od jakiegoś czasu to wychodzi. Jeśli lepsze skoki mam w ocenianych seriach, to nie ma się czym martwić - zaznaczył 25-latek.

Wąsek zajął 10. miejsce w pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Twierdzi, że w środę może być jeszcze lepiej, gdyż odpowiada mu skocznia w Ga-Pa. We wtorek na Grosse Olympiaschanze testował nowe rozwiązania. - Te skoki na pewno nie były idealne, ale na fajnym poziomie. Mieliśmy nową wizję na lot. Chcieliśmy spróbować czegoś nowego. Trzeba to przeanalizować, czy idzie to w dobrą stronę czy jednak lepiej wrócić do tego, co wcześniej funkcjonowało - ocenił.

Kiedy skoki w Nowy Rok w Ga-Pa?

Kolejny konkurs Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się w środę, 1 stycznia. Początek rywalizacji w Garmisch-Partenkirschen zaplanowano na godzinę 14:00.

W środę w pierwszej serii, rozgrywanej systemem KO, Piotr Żyła zmierzy się z Jakubem Wolnym.