FIS z jasnym przekazem! Międzynarodowa Federacja Narciarska zabrała głos w sprawie Dawida Kubackiego

Dawid Kubacki za pomocą mediów społecznościowych przekazał wszystkich fanom, dlaczego zrezygnował ze startu w ostatnim konkursie w ramach cyklu Raw Air. - Mój nagły powrót do domu.... jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu ale nie to jest teraz najważniejsze - napisał 33-latek. Od razu na wpis Kubackiego zareagowali wszyscy kibice, a także inni sportowcy, dodając słowa otuchy reprezentantowi Polski.

FIS zareagował na decyzję Kubackiego! Jasne stanowisko federacji narciarskiej

Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) zareagowała, jak reszta na tragedie w rodzinie Kubackiego. - Dawid, jesteśmy niezwykle zasmuceni informacją dotyczącą twojej żony, Marty. Wszyscy uwielbiamy oglądać twój wysiłek i wiemy, że będziemy czynić to dalej, ale rodzina jest zawsze na pierwszym miejscu, niezależnie od tego, jaka rywalizacja się odbywa. Jako rodzina skoków narciarskich, silnie cię wspieramy i wysyłamy Marcie najlepsze życzenia. Mamy nadzieję, że Twoja prywatność zostanie uszanowana i o to prosimy wszystkich kibiców. Nasze myśli są z Wami, Dawidzie i Marto! Bądźcie silni - zamieścił FIS.

Polski zawodnik dodał, w swoim wpisie, że już nie wystąpi w Pucharze Świata do końca sezonu.

Dawid, our thoughts are with you! We wish all the best to you and Marta. #fisskijumping #skijumpingfamily pic.twitter.com/kqjS38oTGi— FIS Ski Jumping (@FISskijumping) March 20, 2023