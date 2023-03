Gdy wyszło na jaw, jakie wykształcenie ma córka Adama Małysza, zaskoczenie nie miało granic. Karolina Małysz nie próżnowała

Minusem ogromnej sławy jest to, że kibice interesują się nie tylko życiem zawodowym sportowców, ale również ich życiem prywatnym. A to bywa czasami uciążliwe dla zawodników. Doskonale wie o tym Adam Małysz, który w pewnym momencie był najpopularniejszym sportowcem w kraju nad Wisłą i jego dokonaniami interesowały się miliony. Wielki mistrz nie mógł przejść niezauważony, co w zasadzie ma miejsce do teraz.

Karolina Małysz wykształcenie. Duże dokonanie córki mistrza

Popularność przelewa się również na najbliższych Adama Małysza. Jego żona Izabela starała się przed długi czas być w cieniu męża, ale ostatnio chętniej udziela się publicznie. To samo tyczy się córki pary, Karoliny Małysz. 25-latka rozwija się zawodowo i w tym celu podjęła się wyzwania, jakimi są studia. Pierwotnie zaczęła naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Migracje Międzynarodowe w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych.

Na tym kierunku obroniła licencjat, a następnie postanowiła nieco zmienić profil studiów. Zdecydowała się na bardziej nowoczesne nauki i o tytuł magistra walczyła na kierunku media społecznościowe w zarządzaniu na wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej na UJ. W ubiegłym roku pochwaliła się obronioną pracą magisterską.