Izabela Małysz wyszła na miasto. Adama nie było obok, na stole nie brakowało kieliszków

Izabela Małysz wyszła za mąż za Adama w czerwcu 1997 roku. Oboje byli wtedy jeszcze nastolatkami - on miał 19 lat, ona 18. Wielu osobom mogłoby się wydawać, że ta decyzja była nieco pospieszna, ale czas pokazał, że zakochani doskonale wiedzieli, na co się decydują. Od tamtej pory minęło 26 lat, a Iza i Adam wciąż są dla siebie największym wsparciem. Wspólnie przetrwali lata kariery wybitnego skoczka, gdy ten był sportowym bohaterem całej Polski i właściwie mógł zapomnieć o prywatności. To przełożyło się także na popularność jego żony, a nawet ich córki. Karolina dziś jest 25-letnią kobietą, która także wyszła już za mąż. Życie Małyszów w dalszym ciągu intryguje wielu kibiców. Ci mogą zajrzeć za kulisy idoli m.in. w mediach społecznościowych, gdzie ostatnio Izabela pochwaliła się wieczornym wyjściem bez ukochanego.

Izabela Małysz wyszła na miasto bez Adama. Kieliszki na stole

Od pewnego czasu 44-latka przebywa w Chorwacji, gdzie znajduje się letni apartament Małyszów. Izabela uwielbia spędzać czas nad Adriatykiem i korzysta z tej możliwości, nawet gdy mąż nie może jej towarzyszyć. Tak stało się w tym roku, bo Adama w Polsce zatrzymały m.in. obowiązki związane ze startem sezonu letniego. W związku z tym żona "Orła z Wisły" wpadła na znakomity pomysł i zabrała ze sobą... mamę! To właśnie z nią udała się wieczorem na miasto.

i Autor: Instagram/Izabela Małysz Izabela Małysz na wieczornym wyjściu z mamą

Izabela Małysz z mamą na suto zastawionej kolacji

"Z mamą - wbiłam w miasto" - poinformowała na pierwszym ze zdjęć z babskiego wyjścia. Zapozowała na nim z mamą w chorwackiej miejscowości, a po krótkim spacerze kobiety udały się do restauracji. W niej zjadły kolację, a Izabela zachwycała się sałatką z ośmiornicy. "Jakby ktoś mnie pytał o najlepszą sałatkę z ośmiornicy w okolicy, to już wiem" - zachwalała danie 44-latka. Na zdjęciu z posiłku widać też kieliszki do wina po obu stronach stołu, więc można założyć, że żona Małysza i jej mama napiły się do kolacji po lampce tego trunku. Po jej wpisach da się odczuć, że to wyjście było naprawdę udane i obecność mamy zrekompensowała jej absencję męża!