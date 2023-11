Jego rywalizacja z Kamilem Stochem przeszła do historii. Tym się teraz zajmuje, po zakończeniu kariery wybrał nieoczywistą drogę

Adam Małysz otrzymał osobiste pytanie. Wyjawił, co wydarzyło się po narodzinach córki, to dlatego nie miał więcej dzieci

Polacy bardzo słabo weszli w nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Najlepszy z naszych zawodników, Dawid Kubacki, dwukrotnie znalazł się w trzeciej dziesiątce, a Kamil Stoch czy Aleksander Zniszczoł nie awansowali nawet do niedzielnego konkursu. Kubacki i Stoch po konkursach w bardzo mocnych słowach ocenili to, czego oczekiwał od nich Thomas Thurnbichler i wywołali niemałą burzę w środowisku. Jednak eksperci apelują o spokój i są przekonani, że szybko uda się znaleźć największe problemy w skokach naszych zawodników i wrócić do rywalizacji z najlepszymi. Takie wyniki, jak te w Ruce, z pewnością muszą być bolesne dla Kamila Stocha – perfekcjonisty i niezwykle utytułowanego zawodnika. Mimo upływu lat wciąż chce on rywalizować na skoczniach całego świata, gdy w tym czasie niektórzy z jego rówieśników zajmują się od już czymś innym. Tak jest w przypadku Toma Hilde, który też pojawił się w Ruce, ale w całkiem innej roli.

Konkurs z ich udziałem Hilde i Stocha przeszedł do historii

Wielu polskich fanów powinno pamiętać Toma Hilde z zawodów Pucharu Świata. Norweski skoczek nigdy nie należał indywidualnie do ścisłej czołówki, ale był wartościowym zawodnikiem w drużynie i z nią sięgał po medale mistrzostw świata czy igrzysk olimpijskich. Polacy mogą go pamiętać przede wszystkim dzięki historycznemu konkursowi w Zakopanem, gdzie Kamil Stoch po raz pierwszy w karierze wygrał zawody Pucharu Świata, a Tom Hilde zajął miejsce na podium tuż za jego plecami. Co więcej, w konkursie tym upadek zanotował Adam Małysz.

Hilde, jak wspomnieliśmy, nie odnosił jednak wielkich triumfów indywidualnych. Po raz ostatni na podium stanął w 2013 roku w Sapporo, gdzie był drugi, a karierę zakończył po sezonie 2017/18, czyli już ponad 5 lat temu. Rówieśnik Kamila Stocha postanowił zająć się trenowaniem innych, ale co ciekawe, nie skoczków, a... kombinatorów norweskich. Warto zauważyć, że właśnie jeden z jego podopiecznych w miniony weekend w Ruce dokonał niezwykłej rzeczy – Jarl Magnus Riiber wygrał dwa konkursy Pucharu Świata w kombinacji norweskiej, a w jednej z prób oddał skok na odległość 153,5 metra, czyli aż o 3 metry dalej, niż wynosi rekord skoczni ustanowiony przez jego rodaka, Halvora Egnera Graneruda.

