Kamil Stoch buduje formę i uważa na zdrowie. Ważna decyzja Thomasa Thurnbichlera

Kamil Stoch od kilku dni walczył z przeziębieniem, które nawet miało się przerodzić w lekką grypę, ale wszystko wskazuje na to, że tę walkę wygrał. Trzykrotny mistrz olimpijski szykuje się na Wielką Krokiew, nie omijając siłowni. Thomas Thurnbichler robi wszystko, by oszczędzać siły Stocha. Dlatego nie było go na czwartkowej konferencji prasowej.