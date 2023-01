Stoch, Kubacki i Żyła chcą odczarować Zakopane. Ostatnie wyniki na Wielkiej Krokwi są zaskakujące

Choć Kubacki jest teraz liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, to w zawodach najwyżej rangi może czuć spory respekt do zakopiańskiego obiektu. Tylko raz stał w Zakopanem na podium i to na najniższym jego stopniu. Co w takim razie ma powiedzieć Żyła? „Wiewiór” jeszcze nigdy nie wskoczył na pudło PŚ w stolicy polskich Tatr. Jego najlepszy wynik to szóste miejsce i to aż sześć lat temu. Miejsce w pierwszej trójce byłoby idealnym prezentem na 36 urodziny, które już w poniedziałek.

Niemiec przypuścił ostry atak na Małysza i PZN. Padły mocne słowa, takiego uderzenia nikt się nie spodziewał

Jak ryba w wodzie na Wielkiej Krokwi potrafi czuć się Kamil Stoch, który na tym obiekcie ma aż pięć wygranych, a zwyżkująca w ostatnich tygodniach forma kazała nam liczyć na powrót do tych najlepszych czasów. Wszystko zatrzymać mogła tylko delikatna grypa, z którą zmagał się w ostatnich dniach. Apel do naszej legendarnej trójki jest prosty: odczarujcie Zakopanem!

Fatalne wiadomości dla kibiców skoków przed PŚ w Zakopanem. Zawody zagrożone? „Niedziela wygląda nieciekawie”

OSTATNIE PIĘĆ WYSTĘPÓW W ZAKOPANEM (miejsca w konkursie indywidualnym):

Kamil Stoch: 11, 1, 36, 38, 1Dawid Kubacki: 15, 3, 12, 7, 8Piotr Żyła: 17, 33, 8, 19, 28