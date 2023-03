Kamil Stoch już się z tym nie kryje! Fani lidera polskich skoczków oszaleli, po zobaczeniu tego zdjęcia. Zapanowało olbrzymie poruszenie

W ostatnim czasie fani Kamila Stocha przede wszystkim czekają na jego przebudzenie oraz powrót do wielkiej formy, jaką lider polskich skoczków prezentował jeszcze niedawno. Reprezentant Biało-czerwonych co jakiś czas błyszczy formą, ale jak na razie nie jest w stanie utrzymać powtarzalności, przez co jego najwierniejsi fani mogli obawiać się, że niebawem skoczek z Zębu zdecyduje się odwiesić buty na kołek. Jego najnowsze zdjęcie z Planicy pokazuje jednak, że Kamil Stoch wciąż odczuwa radość z tego, co robi. Ten widok natychmiast poruszył internautów.

Fani Kamila Stocha nie kryli ogromnej radości po zobaczeniu tego zdjęcia. Lider polskich skoczków z niczym się nie krył

- Dobry, solidny trening 😊👍🏻 - napisał krótko na Instagramie Kamil Stoch, pokazując zdjęcie, na którym uśmiecha się od ucha do ucha przed kolejnymi zmaganiami podczas mistrzostw świata, które odbywają się w Planicy. Tyle wystarczyło jego fanom, aby w sekcji komentarzy zapanowała prawdziwa euforia. Fani polskiego skoczka od razu zaczęli do niego pisać.

- Miło widzieć uśmiech i Pana tak zadowolonego ❤️ powodzenia dalej !!😊 - napisała pod postem Kamila Stocha jedna z fanek. - Niczego już nie musisz nikomu udowadniać mistrzu, ale wierzę,że na dużej skoczni medal będzie 🏅 - dodała kolejna z internautek. Kiedy Piotr Żyła zdobywał zloty medal mistrzostw świata, Kamil Stoch zajął 6. miejsce, tuż za plecami Dawida Kubackiego czym potwierdził, że nadal może powalczyć o medal w Planicy. Kolejną okazję do tego będzie miał w sobotę 3 marca.