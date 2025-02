Kuriozalne sceny w Willingen. Gwiazdor skoków zakpił ze wszystkich, Thurnbichler nie mógł w to uwierzyć

Timi Zajc zakpił z przepisów. Ośmieszył szefów Pucharu Świata

Konkursy drużyn mieszanych nie budzą wśród polskich kibiców zbyt wiele emocji, a na pewno niezbyt wiele jest tych emocji pozytywnych. Trudno się dziwić, ponieważ w Willingen tylko podkreślone zostało, że w takiej formule nie czekają nas, przynajmniej na tę chwilę, żadne sukcesy. Polska w składzie Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Pola Bełtowska i Anna Twardosz zajęła odległe, 9. miejsce. Gorsi od nas byli tylko Finowie, a lepiej tego dnia pokazały się takie zespoły jak Francja, USA czy Włochy. Rywalizację wygrali Norwegowie przed Austrią i Niemcami, ale chyba i tak każdy mówi nie o wynikach, a o tym, co zrobił Timi Zajc. Słoweniec otwarcie zakpił z zasad i tylko udowodnił, jak bardzo dziurawe i niezrozumiałe są aktualne przepisy co do dopuszczonych kombinezonów.

Timi Zajc został zdyskwalifikowany po pierwszej serii, jednak reszta jego zespołu radziła sobie tak dobrze, że nawet mając punkty z tylko trzech skoków Słoweńcy weszli do drugiej serii. W niej Zajc ponownie mógł wystartować i tym razem przeszedł kontrolę Christiana Kathola. Problem w tym, że miał na sobie ten sam kombinezon, a po skoku ostentacyjnie podnosił ręce do góry i naciągał kombinezon tak, żeby nie był on zbyt nisko w kroku, co często jest problemem dla kadr, starających się balansować na granicy przepisów jeśli chodzi o powierzchnię nośną kombinezonu. – Zajc miał zostać zdyskwalifikowany za pomiar kombinezonu w kroczu i to jak wyglądał tam materiał, który przekroczył dozwolone limity długości o centymetr. Do zrozumienia, o co dokładnie chodzi, należy odróżnić dyskwalifikację za obwód kombinezonu i długość krocza. Jedna dotyczy tego, jak został uszyty i przygotowany kombinezon, a druga tego jak leży na ciele zawodnika – tłumaczy Jakub Balcerski z portalu Sport.pl. Przy pierwszym skoku kombinezon Zajca po prostu „źle leżał”, a po drugim Słoweńcowi już udało się tak go naciągnąć, że kontrolę przeszedł.

Na całą sytuację niezwykle wymownie zareagował Thomas Thurnbichler. Właśnie podczas rozmowy z dziennikarzami w mixed zonie zobaczył on powtórkę tego, co zrobił Zajc. – Czy my jesteśmy w cyrku? – pytał trener polskich skoczków, będąc zszokowanym zachowaniem Słoweńca – To nie jest dobre zachowanie ze strony skoczka. To robienie sobie żartów z naszego sportu i nie działa na korzyść skoków – dodawał Thurnbichler cytowany przez portal Sport.pl. Co ciekawe, sam zawodnik uważa, że zdyskwalifikowano go w pierwszej serii, aby... Niemcy byli na podium. – W pierwszej serii byłem na kontroli i byłem mierzony w kroczu, to była przyczyna dyskwalifikacji. W drugiej skoczyłem dobrze i się ucieszyłem, podnosząc materiał w kombinezonie w górę. I wtedy pomiar był już w porządku. Strój był ten sam, wszystko to samo, ale przeszedłem kontrolę (…) Zaczęliśmy konkurs bardzo dobrze, więc musieli nas zatrzymać. Wciągnęli Niemców na podium – mówił w rozmowie ze Sport.pl Timi Zajc.

