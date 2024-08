Mało kto wiedział o tych faktach na temat Małysza! Wszystko powiedział przed kamerami TVN, szczere słowa na temat dzieciństwa!

Dekarstwo ukończyłem, będąc pełnoletnim, a zaczynałem [przyp. red. trenować skoki narciarskie] mając 6 lat [...] Jak jeszcze uprawiałem dekarstwo, to byłem często zwalniany na zgrupowania. Miałem takiego bardzo fajnego majstra, który mocno wierzył w to, co robię - mówił Małysz w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".