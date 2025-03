Nie do wiary, co wyprawia 43-letni legendarny rywal Adama Małysza. Cichy bohater MŚ

Kibice Dawida Kubackiego znowu okazali mu swoje wsparcie! Polski skoczek dostał ważną wiadomość podczas mistrzostw świata

Zawody mistrzostw świata na normalnej skoczni przyniosły przede wszystkim 10. miejsce Pawła Wąska oraz Dawida Kubackiego i Piotr Żyłę na końcu drugiej dziesiątki. Na temat skoczka z Nowego Targu wypowiedział się m.in. Janne Ahonen, jednak dla jednego z liderów reprezentacji Polski zdecydowanie większe znaczenie może mieć to, jak do jego formy podchodzą jego fani. A okazuje się, że ci widzą przede wszystkim widzą postępy w jego pracy, pozytywnie pochodząc do jego występów oraz skokach na mistrzostwach świata.

Piotr Żyła już się z tym nie krył. Po utracie tytułu mistrza świata wyśpiewał wszystko

Zobaczcie, jak mieszka Dawid Kubacki, klikając w galerię zdjęć poniżej!

Dawid Kubacki dostał pilną wiadomość będąc na mistrzostwach świata! Stanowczo, skoczek może liczyć na ogromne wsparcie

- Konkurs na normalnej skoczni za nami, skoki solidne ale miejsce odległe :/ Teraz czas na skocznie dużą i walczymy dalej - napisał na Instagramie Kubacki. To sprawiło, że błyskawicznie w sekcji komentarzy natychmiast pojawiły się słowa wsparcia pod adresem skoczka.

- Stabilizacja jest a to już krok w dobrą stronę. "Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą". Walczysz dalej, Dawid. Zawsze trzymamy kciuki. Dalekich skoków i radości z nich - napisała jedna z fanek Kubackiego.

- Dawid wszystko idzie w dobrą stronę, trzymajmy kciuki powodzenia - czytamy dalej.

- Głowa do góry! Na dużej skoczni będzie lepiej! Trzymam kciuki! - dodał kolejny z internautów.

Janne Ahonen wierzy w Kubackiego i ma jedną radę dla Kamila Stocha. Jaśniej się nie da

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Następne pytanie

Przed skoczkami rywalizacja na obiekcie HS 138. Podopieczni trenera Thomasa Thurnbichlera będą musieli jednak walczyć o udział zawodach. Reprezentacja Polski ma do obsadzenia cztery miejsca na pięciu skoczków. W treningach biało-czerwoni będą musieli więc zaprezentować się jak najlepiej, aby przekonać do siebie trenera.