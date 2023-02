Mamy złe wieści dla kibiców czekających na skoki w TVP! Fatalna informacja dla fanów o zmaganiach w Rasnovie

Polacy skakali u siebie w Lake Placid. Doping „Polonii” na amerykańskim obiekcie pomógł Dawidowi Kubackiemu i Piotrowi Żyle wygrać pierwszy w historii konkurs Super Duetów. W niedzielę okazało się, że w USA lepiej im się walczy w ramach wspólnej sprawy. Doping polskich kibiców (być może było ich więcej niż… na listopadowych konkursach w Wiśle) na obiekcie MacKenzie Intervale sprawił, że Kubacki i Żyła nie mieli sobie równych. Wygrali historyczny – bo złożony aż z trzech serii – konkurs duetów. Kubacki skakał świetnie (128 i dwa razy po 127 metrów), a Żyła solidnie (123,5, 122,5 i 127,5 metra).

W niedzielę było słabiej. Z nosem spuszczonym na kwintę przygotowywał się do drugiego skoku w niedzielnym konkursie. W pierwszej próbie skoczył tylko 118 metrów, choć kilkadziesiąt minut wcześniej wygrał kwalifikacje (skokiem na 130 metr). W drugiej pokazał wolę walki, skacząc 129,5 m. To dało spory awans – z trzynastego na siódme miejsce. Żyle w niedzielnych zawodach również poszło słabiej (115,5 i 110 metrów dały 25. miejsce) . Znów wybitną formę pokazał Halvor Egner Granerud. Skoki na odległość 125 i 134 metry zapewniły mu jego dziesiątą wygraną w tym sezonie. Co łączyć może wszystkich? Granerud i najlepsi polscy skoczkowie mają odpuścić Puchar Świata w Rasnovie.

Na rumuńskim obiekcie Trambulina Valea Cărbunării odbędzie się konkurs duetów i konkurs indywidualny. Po zawodach w Lake Placid Thomas Thurnbichler podjął decyzję o wycofaniu najlepszych polskich skoczków z wyjazdu do Rumunii. Austriak ogłosił to przed kamerami Eurosportu. Z kolei pytany w studiu TVN Adam Małysz przyznał, że chciałby, by Kubacki wybrał się do Rumunii, gdzie – teoretycznie – dzięki wygranej odrobiłby 100 punktów w klasyfikacji generalnej do Graneruda (ma przewagę 293 punktów). - Ostatnie plany Thomasa Thurnbichera zakładały, że nikt z naszej kadry na MŚ w Planicy nie pojedzie doRasnova, Mam nadzieję, że nastąpią jednak zmiany - powiedział prezes PZN.

To z pewnością byłby cios dla TVP, która posiada prawa do transmisji wydarzeń w Rasnovie. Weekend z Pucharem Świata w Rumunii będzie pokazywać wyłącznie Telewizja Publiczna. Bez Graneruda i czołówki polskich skoczków (a być może Rasnov postanowią odpuścić następni z elity) – zawody z pewnością stracą na atrakcyjności.

