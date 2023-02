Michal Doleżal pokazał się ze swoją żoną publicznie! Były trener polskich skoczków miał do powiedzenia coś piekielnie ważnego

Jeszcze do niedawna Michal Doleżal był jedną z najważniejszych osób w reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Czeski trener do 2022 roku był głównym szkoleniowcem Biało-czerwonych, zaskarbiając sobie sympatię wielu fanów z naszego kraju. Doleżal, który teraz pracuje ze Stefanem Horngacherem w reprezentacji Niemiec nigdy nie był przesadnie aktywny w mediach społecznościowych, jedynie od czasu do czasu publikując w sieci kolejne posty i raczej niechętnie pokazywał to, co dzieje się w jego życiu prywatnym. Tym bardziej internauci mogli być zaskoczeni, kiedy nagle pojawiło się w sieci jego zdjęcie z żoną Lucindą.

Michal Doleżal musiał pochwalić się czymś bardzo ważnym! Pokazał zdjęcie ze swoją żoną i wszystko ujawnił

Szybko okazało się, że czeski trener postanowił opublikować taki post nie bez powodu. Kibice Michala Doleżala mogli co prawda wiedzieć, że asystent Horngachera tworzy udany związek ze swoją partnerką, jednak teraz dowiedzieliśmy się, od ilu lat miłość Czecha i żony tak naprawdę kwitnie. Michal Doleżal pochwalił się bowiem, że swoją małżonkę poznał aż dwie dekady temu i właśnie z tej okazji postanowił pochwalić się wspólnym zdjęciem z miłością swojego życia. Zobaczcie, jak wygląda obecnie żona Michala Doleżala, klikając w galerię zdjęć poniżej!