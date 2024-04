Nie da się powstrzymać łez po tym, co spotkało Dawida Kubackiego. Lider polskich skoczków otrzymał pilną wiadomość. Poruszające

Pupilek Horngachera przekazał pilne wieści chwilę po zakończeniu sezonu! To już postanowione, jaśniej się nie da

Polscy kibice skoków narciarskich w ostatnich miesiącach nie mieli zbyt wielu powodów do radości, bowiem podopieczni trenera Thomasa Thurnbichlera nie prezentowali najwyższej formy i byli cieniem samych siebie, niejednokrotnie mając problemy z awansem do serii finałowej poszczególnych zawodów. Pomimo tego, najwierniejsi fani wciąż wspierali swoich idoli, za co wdzięczny był m.in. Kamil Stoch. Wsparcie kibiców doskonale widać również po wiadomościach, jakie na koniec sezonu 2023/2024 Pucharu Świata otrzymał w mediach społecznościowych Dawid Kubacki. Skoczkowie mogła zakręcić się łezka w oku na widok tego, jak bardzo zżyci są z nim internauci.

- Dziękuje wam że byliście z nami w tym trudnym sezonie🤗 Gratulacje dla @aleksander.zniszczol , teraz troche odpoczynku a później bierzemy się za prace, żeby w przyszłym sezonie powodów do radości było dużo więcej - napisał na Instagramie Dawid Kubacki publikując zdjęcie całej reprezentacji Polski po ostatnich skokach w Planicy. Tyle wystarczyło, aby internauci zasypali go komentarzami.

- Dziękujemy i kibicujemy dalej! 🔥❤️ A teraz - miłego odpoczynku - napisała jedna z fanek polskiego skoczka. - Dziękuję za cały sezon Dawid 🔥 Nie zawsze jest tak jakbyśmy chcieli ale ważne by się nie poddawać i walczyć do końca - dodała kolejna z internautek. - Kibicowałam z rodziną za każdym razem - skwitowała wpis jedna z kobiet.