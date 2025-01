i Autor: Votava / Imagno / Forum Baldur Preiml

Smutna wiadomość

Nie żyje legenda skoków. Medalista olimpijski i wybitny trener zmarł w wieku 85 lat

Smutna wiadomość dotarła do Polski w poniedziałek, 27 stycznia. W wieku 85 lat zmarł legendarny skoczek, a przede wszystkim trener - Baldur Preiml. To on w latach 70. ubiegłego wieku zrewolucjonizował skoki w Austrii i doprowadził rodaków do wielkich sukcesów. Wcześniej sam wywalczył brązowy medal igrzysk olimpijskich.