Niedawno usłyszała o niej cała Polska. Piękna zawodniczka zachwyca nie tylko na stoku. Nawet boginie mogą zazdrościć jej ciała

Z zimowych dyscyplin sportowych to skoki narciarskie cieszą się w Polsce największą popularnością. Powód jest oczywisty, sukcesy zawodników. W innych konkurencjach o osiągnięcia biało-czerwonych zawodników trudniej, ale do świadomości kibiców w kraju nad Wisłą coraz bardziej przebijają się dokonania snowboardzistów. W miniony weekend życiowy sukces odniosła Aleksandra Król.

Polska medalistka MŚ zachwyca ciałem. Jej sylwetka robi ogromne wrażenie

U 32-letniej zawodniczki widać ciągły progres, czego najlepszym dowodem jest brązowy medal mistrzostw świata w slalomie równoległym. Król była niebywale uradowana ze swojego osiągnięcia. - Ten brązowy medal smakuje jak złoty. Zawsze był dla mnie marzeniem i myślę, że to był mój główny cel i plan na ten sezon. Naprawdę się cieszę - powiedziała reprezentantka Polski w rozmowie z Eurosportem. O sukcesie Król rozpisywały się wszystkie media w Polsce i o zawodniczce mogło usłyszeć szersze grono kibiców. Ci mogą również zobaczyć wiele zdjęć Król na Instagramie. W mediach społecznościowych medalistka mistrzostw świata jest bardzo aktywna. Od czasu do czasu publikuje również fotografie, które prezentują jej wysportowane ciało. I trzeba przyznać, że Król imponuje przygotowaniem fizycznym, co zobaczycie w galerii poniżej.