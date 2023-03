Niepokojące słowa Stefana Krafta o nieobecności Dawida Kubackiego. "To naprawdę smutne"

Thomas Thurnbichler wymownie po pytaniu o Dawida Kubackiego. Trener polskich skoczków miał do powiedzenia tylko jedno

Dawid Kubacki opuścił reprezentację Polski tuż przed ostatnimi zawodami Raw Air. Dzięki temu Halvor Egner Granerud ma już zapewnioną Kryształową Kulę. Norweg, ze względu na szacunek do Polaka, nie chciał się cieszyć z triumfu w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata.

- Dawid Kubacki z przyczyn osobistych opuszcza cykl Raw Air i nie wystartuje w dzisiejszym konkursie - brzmiał krótki komunikat Polskiego Związku Narciarskiego w sprawie nieobecności polskiego skoczka.

W sprawie Dawida Kubackiego zabrał głos także Stefan Kraft. Austriacki skoczek postanowił odnieść się do absencji najlepszego polskiego skoczka w Pucharze Świata w tym sezonie. Te słowa zabrzmiały naprawdę niepokojąco.

- To naprawdę smutne. To musi być coś trudnego. Mogę mu tylko życzyć wszystkiego najlepszego. Nie jest ważne, kto będzie drugi, trzeci czy czwarty. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieć fajną rywalizację - powiedział Stefan Kraft w rozmowie z "Eurosportem" tuż przed startem rywalizacji w ostatnim konkursie z cyklu Raw Air. Nie ma jednak informacji, co było dokładną przyczyną nieobecności skoczka.

