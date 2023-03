Thomas Thurnbichler obnażył prawdę o skokach narciarskich. Nie gryzł się w język! Kto mówi inaczej kłamie?!

Kamil Stoch wyłożył kawę na ławę po skokach w Vikersund. Wymowne słowa lidera polskich skoczków, to go dziwi

to go dziwi

Thurnbichler o wycofaniu się Kubackiego. "Byłem skupiony na zawodach"

Przed niedzielnym prologiem Polski Związek Narciarski ogłosił, że Kubacki z powodów osobistych wycofa się z rywalizacji w Vikersund, choć po sobotnim konkursie zajmował w Raw Air wysokie czwarte miejsce. Thurnbichler nie zdradził żadnych szczegółów tej sytuacji. "Byłem całkowicie skupiony na zawodach, więc w tej chwili nie mam żadnej wiedzy na temat tego, czy Dawid pojedzie z nami do Finlandii. Wkrótce się dowiecie, co dalej" - odparł dopytywany o sytuację wicelidera Pucharu Świata.

Trener obnaża prawdę o lotach: Wszyscy w jakimś stopniu się boją!

"Raw Air był średni w naszym wykonaniu. To był trudny okres, ale zawodnicy dali z siebie wszystko. Widzę ciężką pracę, jaką wykonują" - podsumował występ polskich skoczków narciarskich w zakończonym w niedzielę norweskim cyklu trener kadry Thomas Thurnbichler. "Chłopcy dobrze się spisali. Szczególnie Kamil. Należy pochwalić również Pawła Wąska, który zaliczył upadek w Lillehammer, ale nie bał się wystartować w lotach narciarskich. Myślę, że podczas pierwszych prób na skoczni mamuciej wszyscy w jakimś stopniu się boją. Ci którzy mówią, że nie czują strachu, po prostu kłamią. Olek Zniszczoł również zaprezentował solidne loty" - ocenił na antenie Eurosportu. "Nadzieją napawa mnie to, że nikt się nie poddaje. Każdy chce rywalizować i pokazywać dobre skoki. To dobry prognostyk na koniec sezonu" - dodał austriacki szkoleniowiec.

Norwegowie ujawnili nowe fakty w sprawie nieobecności Dawida Kubackiego. O tym zachowaniu Graneruda będzie głośno

Skoczkowie wrócą teraz do Polski, aby odpocząć przed kolejnymi konkursami, które odbędą się w przyszły weekend w Lahti. "To już nie jest czas na treningi. Wracamy teraz do domu. Będziemy trochę ćwiczyć na siłowni, ale nie zamierzamy skakać. Nawet nie jestem pewien, czy skocznie w Polsce są nadal gotowe do użytku. Postaramy się wypocząć, aby z zapasem sił wyruszyć do Lahti" - poinformował szkoleniowiec.

Dawid Kubacki - zdjęcia z dzieciństwa. Zobacz fotografie w galerii poniżej!

Halvor Egner Granerud zdobywcą Kryształowej Kuli

W niedzielę Kryształową Kulę zapewnił sobie Norweg Halvor Egner Granerud, który ma 2058 pkt w łącznej klasyfikacji PŚ. Drugi Kubacki zdobył do tej pory 1592 pkt, a do końca sezonu zostały cztery konkursy indywidualne.

To koniec! Po tej decyzji Dawida Kubackiego nie ma już odwrotu. Lider polskich skoczków musi się z tym pogodzić

Najlepszy z biało-czerwonych - Kamil Stoch - zajął ósme miejsce w tej imprezie. Piotr Żyła był 16., 23. Dawid Kubacki, który z powodów osobistych musiał opuścić niedzielny konkurs w Vikersund, 24. Aleksander Zniszczoł, a 27. Paweł Wąsek. W Pucharze Narodów Polacy z dorobkiem 4096 pkt zajmują czwarte miejsce. Prowadzą Austriacy - 5762, przed Norwegami - 4818 i Słoweńcami - 4319.

Zyła po zdobyciu MŚ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.