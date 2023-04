Nowe wieści o stanie zdrowia Marty Kubackiej. Dawid Kubacki ujawnia: Lekarz mówił, że to cud!

Niesamowity gest skoczków. Zrobili to dla Kubackich! Wzruszające zachowanie po konkursie w Planicy

W niedzielę 2 kwietnia koniec sezonu skoków narciarskich. To była trudna zima dla Dawida Kubackiego. Polski mistrz świata zaczął sezon w świetnym stylu i długo był liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Niestety, z czasem do głosu zaczął coraz mocniej dochodzić Halvor Egner Granerud. Norweg zdobył Kryształową Kulę. Kubacki w końcówce sezonu musiał wycofać się z rywalizacji po tym, jak po problemach zdrowotnych jego żona Marta wylądowała w szpitalu.

Nowe wieści o stanie zdrowia Marty Kubackiej

Dawid Kubacki udzielił pierwszego wywiadu po trudnej sytuacji rodzinnej. W rozmowie z Kacprem Merkiem z „Eurosportu” nie ukrywał, że sport zszedł na trzeci plan.

- Chciałbym być w Planicy i czuć tę atmosferę i mieć radość z tego, co tam się dzieje. Dostawałem wiele sygnałów od zawodników i trenerów, nie tylko z naszej kadry. Każdy stara się wspierać i modli się, żeby było dobrze. Czuję wsparcie rodziny skoków narciarskich. W tym roku to zakończenie sezonu nie było dla mnie – przyznawał Kubacki.

Stan zdrowia jego żony ma się regularnie poprawiać. - Jest lepiej z dnia na dzień, robimy postępy. Po takich przeżyciach i przejściach, które doświadczyliśmy przez ostatnie dwa tygodnie, robimy duże postępy, by wrócić do domu do dzieciaków. Dla Marty ten czas jest najcięższy. Ona cierpi, ona musi się z tym mierzyć – dodawał polski skoczek.

Kubacki o rozmowie z lekarzem: Kategoryzował to jako cud

Dawid Kubacki zdradził też, że rokowania w sprawie powrotu do zdrowia jego żony są coraz lepsze.

- Pokrótce mógłbym powiedzieć, że serducho wróciło do własnej pracy, bije samodzielnie. Parametry medyczne, które na początku bardzo kiepsko rokowały, zaczęły się szybko poprawiać. Lekarz mówił, że tak szybki powrót do ogólnych norm kategoryzowałby jako cud – kończy.