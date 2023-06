O której godzinie skoki dzisiaj piątek 30.06.2023 Igrzyska Europejskie O której dzisiaj skoki narciarskie w Zakopanem 30 czerwca 2023

Skoki dzisiaj to konkurs indywidualny kobiet w Igrzyskach Europejskich w Zakopanem. Wczoraj Polacy skakali bez błysku. Przez moment wydawało się, że Piotr Żyła rzucił się w pogoń za medalem, ale historia z marcowego konkursu MŚ w Planicy się nie powtórzyła. W Słowenii awansował z 13. miejsca na pierwsze, a wczoraj z 15. lokaty wskoczył w drugiej serii na 7.

O której skoki dzisiaj piątek 30.06.2023 Zakopane Igrzyska Europejskie

Garstka kibiców pod Średnią Krokwią czekała na polskie medale, ale musiała zadowolić się siódmym Piotrem Żyłą i wskakującym na dziesiąte miejsce Dawidem Kubackim, który ledwie co wygrał z Turkiem Fatihem Ardą Ipcioglu. I choć nasza ulubiona trójka skoczyła w drugiej serii lepiej niż w pierwszej (poprawił się również Kamil Stoch), to pierwszych w historii zawodów o stawkę rozgrywanych w czerwcu nie zaliczy do udanych. W mikście wygrali Austriacy.

Skoki narciarskie dzisiaj piątek 30.06.2023 O której dzisiaj skoki w Zakopanem

Zawodnicy Thomasa Thurbnichlera mają za sobą dopiero kilka tygodni przygotowań i trudno było na nich liczyć na obiekcie HS105, co sami między wierszami od dawna sugerowali. – W czerwcu o medalach nie ma co myśleć. Jesteśmy na dość intensywnym etapie przygotowań, więc trochę brakuje świeżości i czuje się zmęczenie – wyznał w rozmowie z PAP Żyła. – Mam braki techniczne, wiem jakie i to ważne, bo można je, mam nadzieję, szybko poprawić. Co do formy to nie spodziewałem się na tym etapie medalu, chociaż nie powiem, byłoby miło samego siebie zaskoczyć – dodał Stoch. Wiara w sukces na tych igrzyskach nie uleciała więc na dobre. Już w sobotę zawody na skoczni normalnej, obiekcie znanym naszym skoczkom zdecydowanie bardziej.

Skoki dzisiaj 30.06 piątek O której godzinie skoki dzisiaj w Zakopanem 30 czerwca 2023

Na piątek 30 czerwca zaplanowano konkurs kobiet w Zakopanem w ramach Igrzysk Europejskich. Początek konkursu indywidualnego kobiet o godzinie 17.30. Transmisja TV na TVP Sport.