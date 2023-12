O której godzinie skoki dzisiaj sobota 2.12.2013 PŚ Lillehammer Gdzie oglądać skoki narciarskie?

Polacy awansowali w komplecie, ale do ideału daleko. Tylko Żyła wskoczył do pierwszej „20” w kwalifikacjach

Już dzisiaj skoki narciarskie w Lillehammer. Na sobotę 2.12.2023 zaplanowano konkurs na skoczni normalnej. Jak wypadną Polacy? Inauguracja Pucharu Świata w Ruce okazała się wielkim niewypałem. Kamil Stoch bez punktów, Dawid Kubacki zgarnął 18 oczek, a Piotr Żyła tylko 10. Tak złego startu nie było od 11 lat. Trener Thomas Thurnbichler wierzy, że zespół odbije się od dna. Jeśli nie, może się już zrobić bardzo nerwowo...

Polacy w komplecie awansowali do sobotniego konkursu. Piotr Żyła, złoty medalista mistrzostw świata na skoczni normalnej, po skoku na 97 metr zajął 17. miejsce. Aleksander Zniszczoł (93 m) był 26., tuż przed Pawłem Wąskiem (90 m). Kamil Stoch (89,5 m) zajął 29. miejsce, a zupełnie nieudany skok oddał Dawid Kubacki (84 m), który był dopiero 46.

Nasi skoczkowie zaprezentowali się nieco lepiej niż ostatnio w Ruce, ale widać wyraźnie, że są w kiepskiej formie. I na razie trudno uwierzyć w reaktywację mistrzów. Wiary nie traci Thomas Thurnbichler. – Teraz jesteśmy trochę z tyłu. W przeliczeniu na metry wyglądało to gorzej, niż jest w rzeczywistości. Ale wierzę w tę drużynę i będziemy pracować razem. Krok po kroku będziemy zbliżać się do celu. Będziemy walczyć każdego dnia. I tak, to jest właśnie konsensus tego weekendu. Nie możemy się teraz stresować. Wiemy, że czeka nas ciężka praca, ale bez nerwów – powiedział trener Thomas Thurbichler.

Jak polscy skoczkowie prezentowali się wcześniej w Lillehammer? Dawid Kubacki wygrał tam w marcu. Kamil Stoch zwyciężał w Lillehammer w 2016, 2018 i 2020 roku, a z kolei Adam Małysz dwa razy na tym obiekcie kończył konkurs jako trzeci. Tylko Piotr Żyła nie może się wstrzelić w środkowej Norwegii. Już kilkukrotnie narzekał na skocznię w Lillehammer. - Nie do końca się z tym obiektem zaprzyjaźniłem. Tamtejsze skocznie nie są mi po drodze, ale co mogę poradzić. Trzeba to trzeba. Tak czasem bywa, że nie wszystko jest tak, jakby się chciało. I tak jest w przypadku tej skoczni. Te obiekty nie są w moim rytmie. Muszę przestawić do rytmu tego rozbiegu, trzeba się dopasować - stwierdził Żyła.

Trwa Puchar Świata w Lillehammer. Na sobotę 2 grudnia zaplanowano konkurs na skoczni normalnej. Początek pierwszej serii o godzinie 16.10. Transmisja TV na Eurosporcie 1, TVN oraz online w Playerze.

Sobota, 2.12.2023

15:10 - Seria próbna HS98

16:10 - Pierwsza seria konkursowa HS98

Niedziela, 3.12.2023

15:30 - Kwalifikacje HS140

17:00 - Pierwsza seria konkursowa HS140