Oberstdorf WYNIKI: Żyła uratuje honor Polaków. Kubacki bez kwalifikacji do konkursu. Pary konkursu w Oberstdorfie

Przed nami konkurs w Oberstdorfie, pierwszy konkurs w 73. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Daniel Tschofenig wygrał kwalifikacje dzięki próbie na odległość 141,5 metra. Awans do konkursu wywalczyło czterech Polaków. Odpadł niestety po fatalnym skoku Dawid Kubacki. Polscy kibice z łezką w oku wspominają niemiecko-austriacki turniej sprzed ponad 20 lat. Adam Małysz wskoczył w nowe tysiąclecie spektakularnie, a w jego sukcesie zakochała się cała Polska. Wygrał 49. TCS i zaczęła się "Małyszomania". – Nagle znał go każdy Polak i nie mógł już pójść do sklepu. Pamiętam, że ciągle musiał kogoś wysyłać na zakupy – mówi nam Apoloniusz Tajner, ówczesny trener mistrza z Wisły.

Skoki dzisiaj niedziela 29 grudnia 2024 O której godzinie skoki w Oberstdorfie TCS

Turniej Czterech Skoczni tym razem bez Kamila Stocha. Trzykrotny zwycięzca TCS zrezygnował ze startu. – Kamil Stoch zdecydował, że nie czuje się gotowy na występ w Turnieju Czterech Skoczni. Po świętach chce mieć okres treningowy. Jego powrót jest sprawą otwartą, kiedy poczuje się gotowy, zrobimy kwalifikacje do drużyny i Kamil będzie mógł wywalczyć sobie miejsce na Puchar Świata. Dawid Kubacki trenował ostatnio w domu, był najmocniejszy z grupy trenującej w Polsce. Skoki wyglądają płynniej, są na dobrym poziomie, dlatego Dawid otrzyma szansę występu w TCS – wyjaśnił trener Thomas Thurnbichler.

O której godzinie skoki dzisiaj w niedzielę 29.12.2024

Kamil Stoch nawet latem udowadniał, że na obiektach TCS wciąż czuje się dobrze. Podczas przygotowań wyglądał świetnie na skoczniach w Bischofshofen czy Garmisch-Partenkirchen. – Skakałem z reprezentacjami Austrii i Niemiec, w ogóle nie odbiegałem od nich poziomem. Nawet skakałem z niższych belek i nie miałem żadnych problemów. Cieszyłem się tym, co robię i z wielkim uśmiechem na twarzy lądowałem grubo za 135. metrem z telemarkiem. Rzeczywistość okazała się inna. To miesiące treningów i przygotowań. Do tego dochodzi stres i inne formy napięcia, czasami niezwiązane ze sportem i nie mówię tutaj o sferze prywatnej. Chodzi o presję, którą sami sobie nakładamy, która przychodzi od góry – mówił serwisowi skijumping.pl Stoch.

Skoczek z Zębu w TCS nie musi już nic udowadniać. Niemiecko-austriacką imprezę wygrał trzy razy, raz nawet zgarnął szlema, wygrywając wszystkie cztery konkursy. W nadchodzącej rywalizacji o Złotego Orła o miano najlepszego z Polaków będą teraz walczyć Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł, choć warto dodać, że forma Piotra Żyły delikatnie zwyżkuje. Największą zagadką jest Dawid Kubacki. Polskiego triumfu jednak nie ma co się spodziewać...

Trwa pierwsza odsłona rywalizacji w Turnieju Czterech Skoczni. Na niedzielę 29 grudnia 2024 zaplanowano konkurs w Oberstdorfie. Początek pierwszej serii o godzinie 16.30.

Turniej Czterech Skoczni 2024/2025 TERMINARZ

OBERSTDORF

sobota, 28 grudnia: 16.30 - kwalifikacje

niedziela, 29 grudnia: 16.30 - konkurs

GA-PA

wtorek, 31 grudnia: 13.30 - kwalifikacje

środa, 1 stycznia: 14.00 - konkurs

INNSBRUCK

piątek, 3 stycznia: 13.30 - kwalifikacje

sobota, 4 stycznia: 13.30 - konkurs

BISCHOFSHOFEN

niedziela, 5 stycznia: 16.30 - kwalifikacje

poniedziałek, 6 stycznia: 16.30 - konkurs

