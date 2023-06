i Autor: Instagram/marceepan Marcelina Ziętek

Chwile wolnego

Partnerka Piotra Żyły nie mogła się powstrzymać. Po zobaczeniu tego zdjęcia aż nas zatkało. Gorąca fotografia z basenu trafiła do sieci

Tomasz Piechna 12:12

Piotr Żyła jest obecnie na ostatniej przygotowań do Igrzysk Europejskich, gdzie będzie jednym z kandydatów do medalu. Tymczasem jego ukochana, Marcelina Ziętek może skupić się na relaksie i korzystaniu z pięknej pogody, jaka zawitała do Polski. Partnerka skoczka narciarskiego nie przestaje chwalić się swoim smukłym ciałem i ponownie postanowiła pokazać się w stroju kąpielowym.