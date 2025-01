– Mój cel wyjazdu był taki, żeby porozmawiać z trenerami i zawodnikami o tym, jaka jest sytuacja i atmosfera w zespole. Bo docierały do nas w Polsce informacje, że nie dzieje się dobrze, że jest jakieś zamieszanie, nie ma stuprocentowej wiary zawodników w stosunku do trenerów – powiedział Adam Małysz w materiale opublikowanym przez Polski Związek Narciarski. – I myślę, że to wszystko było zdecydowanie na wyrost – podkreślił szef związku. – Po przyjeździe rozmawiałem z trenerami i częścią kadry. Było to (wypowiedzi skoczków sugerujące jakieś wewnętrzne konflikty – red.) bardzo często łapanie za jakieś słówka i frustracja zawodników, którzy nie do końca wystartowali tak jak chcieli – uważa Małysz.

Niepokojące słowa Piotra Żyły! Ujawnił, że ma ogromne problemy i uciął temat. Zabrzmiało to groźnie

Adam Małysz o sezonie 2023/2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jego zdaniem, to wynikało z chwilowego niezadowolenia po nieudanych próbach. – Wiadomo, że na dole jest wtedy złość, chcesz się wyżyć, ale i znaleźć na siłę przyczynę, skąd to się bierze – tłumaczył Orzeł z Wisły. – Stąd te wszystkie nieporozumienia. Po rozmowie z trenerami, gdzie był cały sztab na tym spotkaniu, widzę, że cały kierunek obrany idzie w tę samą stronę, nie ma żadnego zagrożenia. Zresztą cała filozofia skakania jest bardzo podobna do tego, co ja widzę i większość kibiców oraz ludzi, którzy się na tym znają i wiedzą jak to ma wyglądać.

Ciężko powstrzymać łzy po tym, co spotkało Dawida Kubackiego przed Bischofshofen! Nawet twardziel pękłby przez te wiadomości

Wąsek skacze dobrze bez zmian w sprzęcie

Małysz dostrzega jednak i sygnalizuje problem ze starszymi zawodnikami reprezentacji prowadzonej przez Thurnbichlera.

– Oczywiście, zawsze jest dużo ciężej zmienić coś tym starszym zawodnikom. Coś, co dzisiaj się pojawia, czyli trochę inna technika, inne kombinezony, bo sprzęt się cały czas zmienia – wyjaśnia szef PZN. – Młodszym jest zdecydowanie łatwiej to zmieniać. I widzimy, że Paweł Wąsek robi niesamowite postępy. I to ze sprzętem, który się w zasadzie w jego przypadku nie zmienił, czyli da się. Więc nie jest to w stu procentach przyczyna związana z kombinezonami, chodzi o samą technikę skoków – podkreślił Małysz i wlał nieco optymizmu w serca kibiców.

Prezes PZN Adam Małysz po spotkaniu ze sztabem i skoczkami.O kierunku obranym przez sztab i rosnącej formie Pawła Wąska #skijumpingfamily pic.twitter.com/dmClzoXuCA— Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 6, 2025

Życiowy wynik Pawła Wąska w Pucharze Świata! Fenomenalny konkurs w Innsbrucku – Po tych rozmowach mogę powiedzieć, że jestem bardziej spokojny, bo wiem, że trenerzy idą w dobrą stronę – stwierdził. – Oczywiście, wszyscy mówią też o tym, że jest zmiana pokoleniowa. To widać też, patrząc na to, którzy zawodnicy są bardzo blisko czołówki. Mówię o Pawle i Olku Zniszczole. Dalej jednak jestem przekonany, że trzeba wierzyć w starszych zawodników, bo mają niesamowity potencjał – zakończył Małysz.