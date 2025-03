Raw Air w Vikersund: Nowy rekord świata w długości skoku! Zobacz fenomenalny lot

Raw Air w Vikersund: Nowy rekord świata Niki Prevc

W czwartek (13 marca) w Oslo rozpoczął się tegoroczny Raw Air. Skrócony względem poprzednich lat, przyćmiony gigantyczną aferą z oszustwem reprezentacji Norwegii podczas niedawnych mistrzostw świata, ale wciąż prestiżowy. Nie tylko dla skoczków, lecz także dla skoczkiń. Te podobnie jak ich koledzy zaczęły od konkursu w norweskiej stolicy, a później przeniosły się do Vikersund. Tym razem na starcie zawodów na obiekcie do lotów narciarskich stanęły 22 zawodniczki. Wśród nich fenomenalna Nika Prevc, która w czwartek w Oslo wygrała w wielkim stylu i zapewniła sobie Kryształową Kulę, a w piątek od razu pobiła rekord świata!

Aż nami wstrząsnęło, co zrobili Norwegowie najlepszym w Raw Air w Oslo! Naprawdę

Już o 10:00 skoczkinie pojawiły się na jednym z największych mamutów świata i wzięły udział w oficjalnym treningu. Ten na długo zapadnie w pamięć, bo już w swoim pierwszym skoku Prevc pofrunęła 236 metrów z 19. belki i została nową rekordzistką świata w długości skoku. Później Słowenka z trzech belek niżej wygrała drugi trening z odległością 211,5 m, by w ostatniej serii wyrównać swój rekord 236 m z niższej, 16. belki!

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Następne pytanie

Poprzedni rekord należał do Norweżki Silje Opseth i wynosił od zeszłego roku 230,5 m. Siostra słynnych braci Prevców poprawiła go zatem o 5,5 m i zdobyła kolejny skalp w tym sezonie. Przypomnijmy, że Słowenka została podwójną mistrzynią świata w Trondheim, a także zapewniła sobie drugi z rzędu triumf w Pucharze Świata. Teraz jest też rekordzistką świata, choć inne zawodniczki mają szansę poprawić ten wynik do niedzieli. Rozmiar skoczni w Vikersund to 240 metrów, a męski rekord Stefana Krafta będący jednocześnie rekordem świata uznawanym przez FIS, wynosi 253,5 m.

Ujawnił oszustwo Norwegów, teraz wziął się za Austriaków. Kolejni rywale polskich skoczków na celowniku