Siostry Kamila Stocha wszystko ujawniły! Takim człowiekiem naprawdę jest polski skoczek. Nie lały wody mówiąc światu, jak zachowuje się ich brat

Wraz ze zbliżającym się początkiem kolejnego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich, nazwiska liderów reprezentacji Polski znów coraz częściej przyciągają uwagę internautów i kibiców. Kolejne wpisy Kamila Stocha w mediach społecznościowych, w których ujawnia on efekty swojego przygotowania pod okiem trenerów indywidualnych wywołują masę emocji u internautów, którzy jednak znają swojego idola przede wszystkim z tego, co ten publikuje w sieci oraz ile jest w stanie powiedzieć podczas kolejnych wywiadów, chociażby po konkursach. Zdecydowanie więcej informacji na temat tego, jaki naprawdę jest Kamil Stoch ujawniły siostry polskiego skoczka. Anna Stoch-El Einein oraz Natalia Stoch-Mika. Okazuje się, że lider reprezentacji Polski skoczków nie tylko, ich zdaniem, kompletnie nie zmienił się przez te wszystkie lata swojej sportowej kariery, ale również myśli o nich przy niemalże każdej możliwej okazji.

Takim człowiekiem naprawdę jest Kamil Stoch. Siostry lidera polskich skoczków wszystko ujawniły

- Jest normalnym bratem, normalnym człowiekiem... Nie zmieniło się nic kompletnie. Kamil zawsze o nas pamięta. - wyznała w 2018 roku w rozmowie z "Vivą" siostra Stocha Anna. - Ja się śmiałam do niego "Kamil, przywieź mi maskota igrzysk". Odpowiedział: kupiłem ci dwie, bo nie wiedziałem którą. - dodała z szerokim uśmiechem druga z sióstr polskich skoczka, przytaczając anegdotę sprzed lat.

- To, że on zdobywa medale, to my jesteśmy niesamowicie z niego dumne. Kiedy widzimy go na podium, widzimy jak on wchodzi, jak się cieszy... Tę radość! Widzimy, że cała jego praca dała efekty i on jest jest wielki. Naprawdę on nas wszystkich uczy pokory i walki o swoje marzenia - dodały siostry skoczka jasno dając do zrozumienia, że Kamil Stoch jest wzorem do naśladowania dla całej jego rodziny.