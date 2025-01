Skoczkowie szykują się do zawodów w Zakopanem, a Piotr Żyła świętuje urodziny! Tak solenizant spędził ten szczególny dzień

Nie do wiary, co dzieje się z Piotrem Żyłą. Thurnbichler musiał zareagować. Odbyli męską rozmowę

W ostatnich tygodniach kibice Piotra Żyły mogli martwić się o reprezentanta Polski, który wprost przyznał podczas Turnieju Czterech Skoczni, że zmaga się obecnie z wielkimi problemami, jednak nie chciał on wyjaśnić, o co dokładnie chodzi. Słaba dyspozycja sprawiła jednak, że trener Thomas Thurnbichler nie uwzględnił go w kadrze na Puchar Świata w Zakopanem, do którego zgłoszeni zostali Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. W czasie, kiedy biało-czerwoni szykowali się do rywalizacji w stolicy polskich Tatr, Żyła świętował ze swoją ukochaną 38. urodziny. Marcelina Ziętek zadbała o moc atrakcji w tym szczególnym dla polskiego skoczka dniu.

Partnerka polskiego skoczka zaczęła publikować kolejne relacje na Instagramie pokazując, jak para spędza 38. urodziny reprezentanta Polski. W pierwszej kolejności udali się oni na urodzinowy obiad, gdzie Żyła raczył się stekiem i jak widać po jego minie, był niezwykle szczęśliwy w tej chwili.

To jednak nie był koniec atrakcji, bowiem klika relacji później, na Instagramie Marceliny Ziętek pojawiło się zdjęcie tortu. W tej chwili ukochani wykonali sobie kilka zdjęć, aby uwiecznić te wyjątkowe momenty, co również w mediach społecznościowych pokazała aktorka.

Tak Piotr Żyła świętował swoje urodziny

Kibicom Piotra Żyły pozostaje mieć nadzieję, że urodziny spędzone w niezwykle miłej atmosferze będą punktem zwrotnym w tym sezonie dla "Wiewióra". Niestety, obecnie pozostaje mu tylko dopingować swoich kolegów, którzy rywalizować będą Pucharze Świata na skoczni w Zakopanem podczas konkursu drużynowego 18 stycznia i zmagań indywidualnych dzień później.