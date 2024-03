Skoki dzisiaj RELACJA NA ŻYWO. Finał Raw Air Vikersund WYNIKI LIVE skoki niedziela drugi konkurs na żywo w Internecie

Thurnbichler wściekł się nie na żarty. Sytuacja doprowadziła go do wrzenia. Grzmi w mediach

Numery startowe Polaków w pierwszej serii:

2. Dawid Kubacki

4. Kamil Stoch

10. Piotr Żyła

12. Aleksander Zniszczoł

Skoczkowie mają już za sobą jednoseryjny niedzielny konkurs. Chwilę po godzinie 11:00 zameldowali się na skoczni w Vikersund i nadrobili zaległości z soboty, kiedy wiatr storpedował zawody. W pierwszych niedzielnych zawodach najlepszy był Stefan Kraft, który wyprzedził Daniela Hubera i Domena Prevca. Austriak zapewnił sobie Kryształową Kulę i przybliżył się do triumfu w Raw Air. By zdobyć kolejne trofeum, musi jednak utrzymać prowadzenie w trzyseryjnym finale dla najlepszej "30" tego norweskiego cyklu. Jego przewaga nad drugim Peterem Prevcem wynosi 82,2 pkt, ale na mamucie jedna wpadka może zmienić wszystko. Z polskiej perspektywy interesująca będzie walka Biało-Czerwonych o awans do kolejnych serii, a także loty Aleksandra Zniszczoła, który w Vikersund skacze na poziomie czołówki. W jednoseryjnym konkursie nie był zadowolony ze skoku, który dał mu 10. miejsce, więc liczymy na to, że kilka godzin później się poprawi. Początek finału Raw Air o 15:30!