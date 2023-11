i Autor: Cyfrasport Skoki dzisiaj RELACJA NA ŻYWO. Puchar Świata Ruka WYNIKI LIVE ONLINE skoki w Ruce sobota 25.11 na żywo w Internecie

Zaczynamy sezon!

Skoki dzisiaj RELACJA NA ŻYWO. Seria próbna Polaków lepsza od kwalifikacji! W konkursie liczymy na więcej [WYNIKI]

Skoki dzisiaj RELACJA NA ŻYWO. Puchar Świata Ruka WYNIKI LIVE ONLINE skoki w Ruce sobota 25.11 na żywo w Internecie. Nadszedł moment, na który kibice skoków narciarskich czekali od kwietnia. Najlepsi skoczkowie świata wracają do rywalizacji w Pucharze Świata! Nowy sezon rozpocznie się w fińskiej Ruce, ale po piątkowych skokach Polaków trudno o optymizm. Biało-Czerwoni co prawda w komplecie przebrnęli kwalifikacje, ale najlepszy z nich Piotr Żyła zajął dopiero 29. miejsce. Czy w konkursie zdołają się poprawić? Odpowiedź na to pytanie od godziny 16:15. Skoki dzisiaj WYNIKI NA ŻYWO Puchar Świata Ruka 25.11 na żywo w Internecie