Szokujące odkrycie po śmierci legendarnego hokeisty. Przerażająca tendencja, inni zawodnicy muszą liczyć się wielkim zagrożeniem

Naukowcy ustalili przerażające fakty. Hokeiści są narażeni na groźną chorobę

Bobby Hull to jedna z ikon hokeja na lodzie. Kanadyjczyk przez lata grał w NHL i z Chicago Blackhawks, z którym sięgnął po Puchar Stanleya w 1961 roku, a poza tym dwukrotnie dotarł do finału tych zmagań w 1965 i 1971 roku. Pod koniec życia Hull cierpiał na problemy neurologiczne i postanowił po śmierci przyczynić się do lepszego poznania schorzenia, które go dotknęło. Postanowił on bowiem przekazać swój mózg do badań naukowcom z Uniwersytetu Bostońskiego. W środę, 19 lutego, wdowa po zmarłym hokeiście przekazała, że Hull chorował na chroniczną encefalopatię pourazową (CTE). Dodano, że w momencie śmierci choroba była w drugim stadium. To jednak tylko wstęp do tego, co udało się ustalić naukowcom.

Wspomniana choroba często dotyka np. bokserów. Jest ona efektem nakładania się mniejszych i większych urazów głowy, których zawodnicy doznają w trakcie kariery. Cechuje się ona szerokim wachlarzem problemów, takich jak problemy z pamięcią, koncentracją czy planowaniem. Pracownicy Uniwersytetu Bostońskiego ustalili niestety przerażające fakty – aż 19 z 18 zbadanych przez nich zmarłych hokeistów, którzy w przeszłości występowali w NHL, cierpiało na CTE! Nie będzie zaskoczeniem, że ryzyko wystąpienia choroby wzrasta z każdym rokiem uprawiania hokeja. Warto też wspomnieć, że na tę chorobę cierpi również zdecydowana większość futbolistów amerykańskich.

