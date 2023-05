Tak Karolina Małysz rozkwita w małżeństwie. Rozanielona córka Małysza pokazała prywatne wideo

Karolina Małysz i jej ukochany mąż Kamil połączeni są nie tylko wielkim uczuciem, lecz także wspólnymi pasjami. Zarówno córka Adama Małysza, jak i jej wybranek serca starają się żyć bardzo aktywnie. Rzadko spędzają więcej czasu w jednym miejscu. Ich życie to nieustanna podróż. Karolina Małysz z mężem byli już chyba na wszystkich kontynentach i chętnie dzielą się z tych wojaży materiałami w internecie. Na prywatnych nagraniach na Instagramie widać, w jak świetnym nastroju pozostają niezależnie od miejsca. Najważniejsze chyba, że są cały czas razem i dają się nieustannie rozwijać uczuciu między nimi. Najnowsze wideo z rozanieloną Karoliną Małysz pochodzi z Kuala Lumpur, gdzie młode małżeństwo znalazło się trochę... przez przypadek.

Kamil Stoch został zapytany o Adama Małysza. Mocna odpowiedź skoczka, nie gryzł się w język

Karolina Małysz w skowronkach

Kuala Lumpur to kolejne miejsce, które Karolina Małysz i jej ukochany Kamil mogą odhaczyć na mapie świata jako zaliczone. Choć z pewnością atrakcji dla turystów jest tam całe mnóstwo, to para nie miała zbyt dużo czasu na delektowanie się widokami. Miasto to było tylko przystankiem na weekend, ale mimo tej całej intensywności córka Adama Małysza pozostawała w fantastycznym humorze, o czym świadczy bardzo szczery i czarujący uśmiech na pierwszym ujęciu na filmiku, który można zobaczyć poniżej.

Ukochana Piotra Żyły niczym Małgorzata Rozenek. Zdjęcie nie pozostawia wątpliwości "Perfekcyjna Pani Domu"

Kolejne podróże Karoliny Małysz

Karolina Małysz z podróży zrobiła swój sposób na życie. Wraz z ukochanym prowadzi na Instagramie profil "Czyżby Podróż". Zakochani dzielą się na nim przemyśleniami na temat odwiedzonych miejsc w różnych zakątkach świata. "Zwiedzanie Kuala Lumpur w jeden weekend? To możliwe, ale zdecydowanie polecamy zostać tu dłużej. My odwiedziliśmy to miasto przy okazji podróży do Tajlandii" - czytamy przy materiale wideo z malezyjskiego Kuala Lumpur.