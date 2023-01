Takich informacji o polskich skoczkach nie spodziewał się nikt. Tajemnica ujrzy światło dzienne, sensacyjne doniesienia

Produkcje dotyczące różnych sportów stały się od pewnego czasu niebywale popularne i chętnie oglądane przez kibiców. Kulisy funkcjonowania zawodników od zawsze stanowiły pewien temat tabu, bo jeszcze do niedawna kamery nie były wpuszczane do szatni, czy do domów sportowców. Teraz to się zmieniło i kibice mogą zobaczyć codzienność wielu gwiazd sportu. Niebawem dotyczyć to będzie również polskich skoczków.

Gigant nagrywa serial o polskich skoczkach. Ujawni wiele szczegółów

Jak wynika z informacji przekazanych przez TVP Sport, kamery amerykańskiego giganta od kilku miesięcy śledzą każdy krok reprezentantów Polski. Mowa konkretnie o Amazon Prime, platformie z serialami na życzenie. - Powstaje serial, już od kilku miesięcy, bo byli nawet na wyborach w PZN - powiedział sekretarz generalny PZN, Jan Winkiel. W materiale mamy zobaczyć kulisy pracy polskiej kadry.

- I rzeczywiście, wygląda na to, że produkcja będzie warta uwagi fanów. Przyglądając się pracy ekipy w Zakopanem, zauważyliśmy m.in., że obiektywy ich kamer zaglądały we wszystkie zakamarki skoczni - czytamy na portalu. Na razie nie wiadomo, kiedy materiał będzie miał swoją premierę i na takie informacje przyjdzie nam poczekać, ale już teraz można przypuszczać, że będzie w nim wiele ciekawych smaczków dla fanów skoków narciarskich.

