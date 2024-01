TCS: skoki Bischofshofen RELACJA NA ŻYWO. Turniej Czterech Skoczni Bischofshofen WYNIKI LIVE skoki dzisiaj 06.01 Bischofshofen na żywo w Internecie

Pary KO w 1. serii z udziałem Polaków:

28. Aleksander Zniszczoł - 23. Kristoffer Eriksen Sundal

30. Maciej Kot - 21. Daniel Tschofenig

31. Marco Woergoetter - 20. Piotr Żyła

33. Dawid Kubacki - 18. Stephan Leyhe

36. Paweł Wąsek - 15. Manuel Fettner

41. Junshiro Kobayashi - 10. Kamil Stoch

konkurs w Bischofshofen Początek pierwszej serii z udziałem sześciu Polaków zaplanowano na 16:30. Wcześniej o 15:00 ma się odbyć seria próbna.

Polscy skoczkowie w piątek w Bischofshofen prezentowali się najlepiej w tym sezonie, co potwierdziło krok naprzód wykonany przez nich w Innsbrucku. Kamil Stoch był z nich najlepszy w kwalifikacjach, zajmując 10. miejsce. Do konkursu pewnie awansował komplet podopiecznych Thomasa Thurnbichlera, co zwiastuje spore emocje w pierwszej serii. Ta tradycyjnie odbędzie się w systemie KO, który premiuje 25 zwycięzców par i 5 "lucky loserów". Kibice mają nadzieję, że Biało-Czerwoni potwierdzą rosnącą formę i włączą się do walki o czołowe miejsca. Tam kluczowa będzie rywalizacja Ryoyu Kobayashiego i Andreasa Wellingera - przed ostatnim konkursem TCS Japończyk ma zaledwie 4,8 pkt przewagi nad Niemcem. W piątek to lider turnieju był zdecydowanie lepszy, ale podopieczny Stefana Horngachera z pewnością zrobi wszystko, żeby zakończyć 22-letnie oczekiwanie Niemców na Złotego Orła. Początek konkursu w Bischofshofen już o 16:30!