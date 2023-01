Te zdjęcia Agnieszki Kot rozgrzeją was nawet w najmroźniejsze dni. Żona Macieja Kota zniewala boskim ciałem

Maciej Kot już od kilku lat bezskutecznie próbuje wrócić do odpowiedniej formy sportowej. Niegdyś czołowy polski skoczek wciąż ma nadzieję, że będzie wstanie nawiązać do czasów, gdy zdobywał razem z drużyną mistrzostwo świata czy brąz igrzysk olimpijskich, ale perspektywy na to zdają się być coraz odleglejsze. We wszystkich staraniach z pewnością bardzo mocno wspiera go żona, Agnieszka Kot, która także jest mocno związana ze sportem. Nie startuje ona w konkretnej dyscyplinie, ale jest trenerką personalną. Lata treningów sprawiły, że ciało Agnieszki Kot to prawie ideał, co możemy zobaczyć na chętnie publikowanych przez nią zdjęciach.

Agnieszka Kot zachwyca urodą, co za fotki!

Agnieszka Kot nie stroni od mediów społecznościowych. Jako kobieta uwielbiająca ćwiczenia utrzymywała wysoką formę również w trakcie ciąży i także w tym błogosławionym stanie publikowała dużo fotek na swoim profilu na Instagramie. Syn państwa Kotów urodził się w maju 2021 roku, więc od tego czasu Agnieszka Kot mogła z powodzeniem wrócić do wszystkich aktywności i dzielić się efektami swoich treningów.

Na swoim profilu na Instagramie Agnieszka Kot publikuje wiele zdjęć z treningów, ale też z wakacji czy innych wydarzeń. Na wielu z nich pozuje w bardzo skąpych strojach, które odsłaniają dużą część jej wysportowanego ciała. Poniżej znajdziecie galerię zdjęć z gorącymi zdjęciami Agnieszki Kot: