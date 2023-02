Thomas Thurnbichler dobitnie ocenił Piotra Żyłę. Nie owijał w bawełnę, stanowcze słowa

Przez wiele lat mówiło się, że Piotr Żyła jest nieobliczalny i trudno przewidywać, czego się po nim spodziewać. W tym sezonie "Wiewiór" imponował jednak stabilnością na poziomie czołowej dziesiątki Pucharu Świata i regularnie zachwycał swoimi skokami. Niestety, weekend w Lake Placid przebiegł zupełnie inaczej. 36-latek przywitał się z amerykańską skocznią 19. miejscem, by po kilku godzinach wejść na najwyższy poziom i wydatnie przyczynić się do zwycięstwa Polski w konkursie duetów. Po występie u boku Dawida Kubackiego wydawało się, że w niedzielę mistrz świata z Oberstdorfu powalczy o podium, jednak już po pierwszej serii wiadomo było, że tak się nie stanie. Ostatecznie Żyła zajął dopiero 25. lokatę i nie mógł wyjechać z USA zadowolony. Podobnie jak Thomas Thurnbichler, który musiał przeboleć w niedzielę najgorszy występ Biało-Czerwonych tej zimy.

Thomas Thurnbichler dobitnie ocenił Piotra Żyłę. Nie owijał w bawełnę

Polscy skoczkowie zdobyli w ostatnim konkursie w Lake Placid zaledwie 52 punkty. Jest to ich najgorszy dorobek w tym sezonie, który pokazuje, że znakomita forma z początku sezonu zaczyna ulatywać. W związku z tym Thurnbichler podjął już decyzję o odpuszczeniu startu w Rasnovie. W najbliższy weekend PŚ ominą na pewno Kubacki, Żyła i Stoch, a niewykluczone, że także pozostali zawodnicy jeżdżący regularnie na zawody elity. Austriacki szkoleniowiec zamierza wykorzystać ten czas na spokojny trening i złapanie świeżości, która przyda się m.in. Żyle, o czym 33-letni trener powiedział po zawodach w USA.

- Piotrek był pusty, pozbawiony mocy, a w takiej sytuacji trudno jest skakać. On wie dokładnie, co ma zrobić, tylko ciało i umysł również muszą współpracować. Kiedy odzyska siły, odświeży umysł, to ponownie pokaże dobre skoki - stwierdził Thurnbichler w rozmowie ze Skijumping.pl. Austriak liczy na to, że jego podopieczny będzie prezentował taką formę jak choćby w konkursie duetów. - To niesamowite, co on zrobił w konkursie duetów. Kiedy naprawdę potrzebujemy Piotrka, to on przybywa. Potrafi się szybko aktywować i zmotywować, co jest doprawdy imponujące. W poniższej galerii zobaczysz, jak mieszka Piotr Żyła.

