Thomas Thurnbichler stanął okoniem względem Małysza! Trener polskich skoczków nie zgodził się z prezesem PZN

Po nieudanym ostatnim sezonie wszyscy w Polsce liczyli na to, że ta zima przyniesie powrót polskich skoczków do czołówki. Niestety, w pierwszej części sezonu Biało-Czerwoni zawodzą, a w Turnieju Czterech Skoczni liczy się z nich jedynie Paweł Wąsek. Nawet on walczy jednak co najwyżej o miejsce w czołowej "10", a przecież w ostatnich latach kibice w Polsce przyzwyczaili się do sukcesów skoczków. Wobec ich gorszych wyników trudno przejść obojętnie, zwłaszcza że mają stworzone odpowiednie warunki do treningów. Problemów zaczęto więc szukać w sprzęcie, a Adam Małysz otwarcie przyznaje, że polscy skoczkowie odstają pod tym względem od najmocniejszych rywali.

- Jest jakiś progres mimo wszystko. Tracimy dużo w kwestiach sprzętowych. Rozmawiałem z Alexem Stoecklem, który z kolei dużo analizował wszystko z trenerami i widzą, że szczególnie Niemcy i Austriacy mają przewagę nad resztę w kwestii kombinezonów - stwierdził prezes Polskiego Związku Narciarskiego w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" jeszcze przed startem TCS. Podobnie o przewadze technologicznej Austriaków wypowiadają się m.in. Norwegowie, mimo to Thomas Thurnbichler widzi tę sprawę zupełnie inaczej.

- Kiedy patrzę na nasz sprzęt, jestem w 100% pewny, że pozwala nam on na rywalizację i to pokazują pojedyncze skoki na poziomie między szóstym a dziesiątym miejscem. Mogę powiedzieć, że mamy dobry sprzęt. Jesteśmy dość blisko najwyższych prędkości, nie odbiegamy od nich tak bardzo, jak w zeszłym sezonie. Kombinezony działają przy dobrych skokach, mamy też dobry system związany z nartami. Zasadniczo, nie widzę tu problemu - powiedział trener polskich skoczków w rozmowie ze Skijumping.pl po ostatnim konkursie w Garmisch-Partenkirchen. Całkowicie zaprzeczył więc wypowiedzi Małysza, co też podkreśla trudną sytuację w kadrze polskich skoczków.

