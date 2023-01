Thomas Thurnbichler zaskoczył wszystkich. Zmiana w składzie polskich skoczków na loty na Kulm

Thomas Thurnbichler może mieć poważny zgryz. Czekają go trudne chwile, ktoś będzie musiał pogodzić się z stanowczą decyzją

Do pierwszej drużyny wraca za to Jakub Wolny, który uchodzi za skoczka, który dobrze czuje się na skoczniach do lotów, ale ostatnio nie pokazał się z dobrej strony w konkursach kontynentalnych. Wielkim lotnikiem nie jest Wąsek, który w Sapporo (i wcześniej w Zakopanem) zaczął tracić formę. Znów na skoczni Pucharu Świata pokaże się Aleksander Zniszczoł, który ma za sobą kilka udanych prób na japońskiej Okurayamie, w drugim konkursie był nawet 4. po pierwszej serii.

Oczywiście na Kulm zobaczymy Dawida Kubackiego, Kamila Stocha i Piotra Żyłę. Loty wracają w to miejsce po trzech latach przerwy. To na austriackim mamucie jeden z dwóch w konkursów w karierze wygrał Piotr Żyła. 15 lutego 2020 roku wyprzedził Słoweńca Timiego Zajca i Austriaka Stefana Krafta. W 2012 roku na trzecim stopniu podium stanął tam Kamil Stoch, a Dawid Kubacki wciąż czeka na swoje premierowe „pudło” na tym obiekcie.

Reprezentacja 🇵🇱 na zawody PŚ w Bad Mitterndorf (Kulm), HS235:✅️ Dawid Kubacki✅️ Kamil Stoch✅️ Piotr Żyła✅️ Aleksander Zniszczoł✅️ Jakub Wolny 🕑27-29.01.2023— Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 25, 2023