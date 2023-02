i Autor: AP PHOTO Karl Geiger

Fani rozsierdzeni

To była kompromitacja publicznej telewizji podczas MŚ w skokach. Kibice wściekli, pojawiły się brutalne słowa

Tomasz Piechna 16:08

Reprezentacja Niemiec nie mogła sobie wyobrazić lepszego rozpoczęcia mistrzostw świata w Planicy. Nasi zachodni sąsiedzi zgarnęli już kilka medali i wiele wskazuje na to, że to nie koniec. Mimo szampańskich nastrojów w kadrze, kibice w Niemczech mieli ogromne pretensje do publicznej telewizji za to, co zrobiła podczas konkursu mikstów. Na kanał wylała się masa krytyki.