To tak naprawdę czuje Marcelina ZIętek do Piotra Żyły. Wygięła się w różowym stroju i wyznała prawdę

Jest o co walczyć

Marcelina Ziętek postanowiła pochwalić się tym, co czuje do Piotra Żyły! Przy okazji składania swoim fanom życzeń z okazji Dnia Mężczyzny, gwiazda telewizji TVN i modelka złożyła swoje życzenia fanom i powiedziała i przy okazji pokazała pełne uczucie do reprezentanta Polski w skokach narciarskich. Padła jasna deklaracja!

Marcelina Ziętek szczerze o uczuciu do Piotra Żyły. Padła jasna deklaracja

Związek gwiazdy telewizji TVN i reprezentanta Polski w skokach narciarskich bez wątpienia wzbudza dość duże emocje ze strony fanów polskiego sportu i show-biznesu. Popularna para, mimo dużego zainteresowania, dość rzadko dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego, a ich wspólne publikacje na mediach społecznościowych są prawdziwą rzadkością. Mimo to, ukochana sportowca, przy okazji Dnia Mężczyny, postanowiła powiedzieć, co czuje do wybranka swojego serca. Jak sama przyznaje, stara się być dla sportowca najlepszą wersją samej siebie.

- Wszystkiego Najlepszego Panowie. Kobiety przez cały rok w blokach startowych, żeby o Was dbać, spełniać Wasze marzenia i żeby być dla Was najlepszą wersją siebie. Staram się jak mogę dla Mojego Mężczyzny - napisała Marcelina Zietek na mediach społecznościowych.