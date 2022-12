Tym poza skokami zajmuje się Kamil Stoch. O tym fakcie z jego życia mogliście nie wiedzieć. Dostaje ogromną pomoc od żony

Gdy Adam Małysz zbliżał się powoli do zakończenia kariery, kibice zastanawiali się, czy ktoś zdoła nawiązać do jego niebywałych osiągnięć. Odpowiedź na to pytanie i zmartwienie w jednym przyszła bardzo szybko. Gdy jeszcze Orzeł z Wisły startował w Pucharze Świata, wyrósł jego następca. Kamil Stoch bardzo szybko wdarł się na światową scenę i zaczął zdobywać medale największych imprez w skokach narciarskich. I obecnie przebił osiągnięcia legendy z Wisły.

Kamil Stoch i jego biznes. Ma wielką pomoc od żony

Zwłaszcza na igrzyskach olimpijskich. Stoch trzykrotnie zdobywał złoty medal tej imprezy i na zawsze zapisał się na kartach historii skoków narciarskich. Stoch wciąż jest głodny sukcesów i chce zdobywać kolejne medale. Jednak wybitny zawodnik nie skupia się wyłącznie na swoim pierwotnym zajęciu. Od kilku lat kibice Stocha mogą korzystać z produktów sygnowanych nazwiskiem mistrza olimpijskiego.

A mowa tutaj o... czapkach. Bo tym właśnie zajmuje się firma Kamiland. - Kamiland – to tutaj, w samym sercu Zimowej Stolicy Polski, powstają wyjątkowe kolekcje czapek i odzieży, sygnowane i certyfikowane przez trzykrotnego Mistrza Olimpijskiego, Kamila Stocha, który aktywnie bierze udział w tworzeniu każdego z produktów i jest ich wiernym użytkownikiem - można przeczytać na oficjalnej stronie. W całym przedsięwzięciu skoczek ma ogromną pomoc ze strony żony. Ewa Bilan-Stoch przygotowuje wyjątkowe sesje, które promują nowe kolekcje odzieży.

