Tym zajmują się rodzice Piotra Żyły. Prawda wyszła na jaw, nawet fani otwierają buzię szeroko!

Piotr Żyła jest postacią, której nie trzeba przedstawiać kibicom polskiego sportu. Sportowiec przez lata z dumą reprezentuje Polskę w trakcie zmagań Pucharu Świata i słynie ze swojego dobrego humoru, który pozwala mu zyskiwać wielką sympatię. Mało kto wie, czym zajmują się rodzice sportowca. Okazuje się, że prowadzą własny biznes, a ich goście miewają czasem okazję do tego, aby się zaskoczyć.

Kim są rodzice Piotra Żyły? Prowadzą własny biznes!

Okazuje się, że rodzice Piotra Żyły prowadzą własny pensjonat w Ustroniu. W pensjonacie "Źródełko" znajdują się pamiątki sportowca, a także można spotkać jego samego, co ma wzbudzać duże emocje wśród fanów.

- - Większość przyjeżdżających ostatnio gości wiedziała, że Piotrek tutaj bywa i chciała go tutaj spotkać. Chociaż niektórzy byli zaskoczeni. On się pojawiał, bo miał trochę wolnego czasu, robił sobie z nimi zdjęcia, rozdawał gadżety. Rodzinie zagrał też na gitarze i mogę powiedzieć, że zrobił postępy. Zapyla równo (śmiech). Dołożył nowe puchary do kolekcji, którą tutaj prezentujemy. Powiększyła się też kolekcja czapek, które oferujemy. Ale nie zamierzamy zmieniać nazwy pensjonatu, żeby wykorzystać Piotrka. Od dwudziestu lat prowadzimy Źródełko i tak pozostanie. - mówił Zbigniew Żyła w rozmowie z "Super Expressem".