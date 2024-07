i Autor: PAPARA 26 Piotr Żyła i Marcelina Ziętek na plaży

chwila relaksu

Ukochana Piotra Żyły kusiła wdziękami na plaży. Wymowne zachowanie skoczka względem Ziętek. Na zdjęciach wszystko widać, jak na dłoni

Tomasz Piechna 11:29

Piotr Żyła niedawno rozpoczął przygotowania do kolejnego sezonu w skokach narciarskich i mistrz świata wciąż jest głodny sukcesów. Jednak odpoczynek podczas powrotu do wysokiej formy jest równie ważny, co trening. Reprezentant Polski wraz z Marceliną Ziętek postanowili wybrać się nad polskie morze, gdzie ukochana skoczka kusiła wdziękami w bikini. Żyła natomiast zachował się jak prawdziwy dżentelmen.