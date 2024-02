Zamiast iść na emeryturę wciąż dominuje na skoczni. Niezwykły wyczyn 51-latka! [WIDEO]

Kamil Stoch cudem uciekł spod topora. Był gotowy na najgorsze, już raz to przeżył

Kasai od kilku sezonów nie startuje w zawodach Pucharu Świata, nie mieszcząc się w składzie kadry. Nie przeszkadza to 51-letniemu zawodnikowi wciąż odgrywać ważną rolę w japońskich skokach. Startuje w Pucharze Kontynentalnym oraz w zawodach krajowych. Właśnie wygrał TVh Cup rozgrywany w Sapporo. Oddał dwa znakomite skoki na odległość 125 i 130, 5 metra wyprzedzając o... 24 lata młodszego Keiichiego Sato. Na dalszych pozycjach byli równie znani, a dużo młodsi zawodnicy, jak choćby Reruhi Shimizu.

W konkursie wziął udział inny weteran japońskich skoków, 48-letni Kazuioshi Funaki. On miał tylko jedną udaną próbę, a w drugiej oddał jeden z najkrótszych skoków (79 m) i zajął odległe 21 miejsce. Już niebawem, bo 17 i 18 lutego na skoczni olimpijskiej w Sapporo odbędą się dwa indywidualne konkursy Pucharu Świata. Niewykluczone, że obejrzymy w nich Kasaiego, po tak udanym starcie w Tvh Cup. Kasai w czerwcu skończy 52 lata. Jest on trzykrotnym medalistą olimpijskim, 2-krotnie w drużynie i raz w konkursie indywidualnym na dużej skoczni (2014). Był mistrzem świata w lotach narciarskich, a w igrzyskach olimpijskich wystąpił aż 8 razy.