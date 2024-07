To, jak urządził się Piotr Żyła u wielu może wywołać zazdrość. Musiał się tym pochwalić

Skoczkowie reprezentacji Polski powoli przygotowują się już do kolejnego sezonu Pucharu Świata oraz Letniego Grand Prix, podczas których znów będą musieli dać z siebie wszystko i walczyć o najlepsze lokaty. Zanim jednak do tego dojdzie, gwiazdorzy polskiej kadry ładują baterię na wyczekiwanym urlopie, a Piotr Żyła pojawił się nawet nad polskim morzem. To jednak nie wszystko, bo skoczek mieszkający w Ustroniu ma narzędzia także do tego, aby relaksować się w zaciszu swojego domu, który również robi ogromne wrażenie. Niedawno polski skoczek postanowił spełnić swoją zachciankę i zdecydował się na zakup specjalnego jacuzzi. Swoim relaksem musiał pochwalić się w sieci i od razu wywołał masę komentarzy.

Zazdrość bierze na widok tego, jak urządził się Piotr Żyła! Lider polskich skoczków zaczął chwalić się na prawo i lewo

- Tak to można wakacje🏡🏊🏻🏖️😎🚀 Jak się ma dobrze wyposażonego Erdola - napisał krótko na Instagramie Piotr Żyła dodając zdjęcie, jak odprężony relaksuje się w swoim jacuzzi znajdującym się tuż przy jego posiadłości. Jedno zdjęcie polskiego skoczka narciarskiego sprawiło, że w komentarzach od razu zaczęły pojawiać się komentarze od jego najwierniejszych fanów.

Olbrzymie poruszenie po tym, jak urządził się Piotr Żyła. Jeden przedmiot wzbudził masę emocji

- Piotrek fajnie się moczyć w upalne dni. Pozdrawiam do zobaczenia w Ustroń - napisała jedna z fanek polskiego skoczka. - Tak można żyć - czytamy dalej w komentarzach pod zdjęciem Piotra Żyły. - Pieter dobrze wiesz że człowiekowi dużo nie potrzeba do szczęścia - dodał Klemens Murańka widząc, jak Żyła wyleguje się w jacuzzi.